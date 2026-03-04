先日、プレミアリーグ最多出場記録を更新した大ベテランの教えはチームに欠かせない。三笘薫が所属するブライトンは３月１日、プレミアリーグ第28節でノッティンガム・フォレストにホームで2-1と勝利した。地元メディア『SussexWorld』は２日、この試合の終盤でジェームズ・ミルナーが三笘に苦言を呈した場面を取り上げた。敵陣深くでボールを失ったことにミルナーが怒りを表したという。同メディアは「今季のブライトンは