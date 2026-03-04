札幌市内を走る路線バス運賃の再値上げについて検討が始まりました。札幌市内の路線バスの１区運賃ですが、１９９７年に２００円、その後、消費税の増税による運賃改定を除いて実に２７年ぶりに２０２４年に値上げがあり、２４０円になりました。もし２０２７年４月に値上げが実施されれば、わずか２年４か月ぶりとなります。背景にあるのは、相次ぐ路線の廃止や減便の要因となっている運転手不足で、人材確保のために待遇改善をは