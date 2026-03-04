俳優の町田啓太（35）が日本テレビドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（4月11日スタート、土曜後9・00）に主演する。学校に通えない子供たちが過ごすフリースクールのスタッフ役。ダンサーを演じた昨年12月配信のネットフリックス映画「10DANCE」での黒髪オールバック姿から一転、金髪ゆるふわパーマで“激甘”な顔を見せる。「ライオンの隠れ家」などで知られる徳尾浩司氏によるフリースクールが舞台のオリジナル人間ドラマ。