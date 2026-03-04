◇WBC強化試合 日本5-4阪神(3日、京セラドーム)侍ジャパンは大会前最後の強化試合で阪神に勝利。岡本和真選手は合流後初めて実戦に登場しました。チーム合流後初めて実戦に挑んだ岡本選手は、5番サードで出場。3打数無安打でしたが、「良い雰囲気ですごい歓声の中で野球ができて良かったなと思います」と試合を振り返りました。チームの雰囲気についても「すごく良いと思います」と話した岡本選手。大会への不安についても「特にな