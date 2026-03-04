大相撲春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）で3場所連続優勝と横綱昇進を狙う大関・安青錦は3日、大阪府松原市で会計事務所のKPMGジャパンから化粧まわしを贈呈された。出身地のウクライナ・ビンニツァの伝統的な刺しゅう文様がモチーフで「凄く素敵なデザイン。シンプルでいて力強い。世界中の方に強い相撲を見せていきたい」と意欲を新たにした。青を基調とし、縁取りには紫があしらわれた。「安青錦の青。紫は大