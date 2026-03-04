本格的なクラシックトライアルシーズンが始まった。土曜メインは桜花賞TR「第60回フィリーズレビュー」。先週のチューリップ賞は阪神JF3着のタイセイボーグが重賞初制覇を飾った。今週もその流れは続くか。ショウナンカリスが阪神JF7着から逆襲へ燃える。血の勢いも背に、得意の1400メートルで桜切符を狙う。夢を紡ぐためにも、譲れない。ショウナンカリスが阪神JF7着から巻き返しに燃える。父リアルスティールはまさに旬。サ