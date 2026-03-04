日本ハム・野村佑希内野手（２５）が３日、オフに一般女性と結婚したことを発表した。入籍日は非公表。本拠地・エスコンフィールドでの練習後、「より頑張ろうと思う。大きな味方というか、家族が１人増える。一緒に戦ってもらえたら」と心境を語った。野村は料理が得意とあって「早く家に帰った方が作る。作ってない方が洗う」と家事を分担。自身が作るメニューでは、グラタンが夫人のお気に入り。愛妻の手料理は「ひじきとか