◇強化試合侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日京セラＤ）本番前最後の登板を、ほぼ完璧に締めた。先発の高橋宏は、最速155キロの直球を連発し、スプリットも切れた。初回先頭の近本を空振り三振など、計3三振。打者7人に1死球のみで2回を無安打無失点。「本番に向けて、凄く良い状態で臨める」と手応えを口にした。本大会では4戦目となるチェコ戦（東京ドーム）の先発投手に浮上した。1次ラウンドの最終戦で、米国本土で