「第３４回燦燦会」が３日、都内ホテルで開催され、巨人の山口寿一オーナー（６８）、阿部慎之助監督（４６）をはじめ、首脳陣、選手らが出席した。同会は昨年６月に逝去した長嶋茂雄氏が監督に復帰した９３年に、当時の背番号３３にちなんで発足。冒頭では長嶋氏への黙とうがささげられた。山口オーナーは「岡本和真がメジャーに行って大丈夫かと心配されていると思いますが、大丈夫です。チームの柱がいなくなった時は必ず