様々なデータの管理をインターネット上で行えるクラウドサービスは、デジタル化社会を支える基盤だ。公正な競争環境を確保し、利用者の利便性を守る必要がある。公正取引委員会が、米ＩＴ大手マイクロソフト（ＭＳ）の日本法人に対して、独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査に着手した。自社の基本ソフト（ＯＳ）「ウィンドウズ」などを、競合他社のクラウドで利用できないようにした疑いがある。また、他社のクラウドを利用