野球の世界一を決める国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック」（ＷＢＣ）が５日に開幕する。米国を始めとするライバルがスター選手をそろえ、激戦が予想される。連覇を達成し、日本野球のレベルの高さを改めて世界に示してもらいたい。日本代表「侍ジャパン」は選手３０人のうち、米大リーグ組が過去最多の８人に上る。強みは、井端弘和監督が「４番は何人もいる」と語る強力打線だ。昨季５５本塁打を放っ