»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼é¸î¿À¸õÊä¡¦ÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡áµð¿Í¡Ë¤Ë?£×£Â£Ã¸å°ä¾É?¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÀª¤Ï£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ë£µÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²ó¤ËÅÐÈÄ¡£¤ï¤º¤«£¹µå¤Ç£³¿Í¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Î£²·î£²£·Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬¤Ä¤ê¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ò°ìÁÝ¤·¤¿¡£µð¿Í¤«¤éÍ£°ì¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£·è¾¡¥é¥¦