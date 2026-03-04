「プロレス・ドラゴンゲート」（３日、後楽園ホール）アジアタッグ選手権試合で、７２歳の藤波辰爾が異例の挑戦を果たした。新日本時代に共闘したスーパー・ストロング・マシンの実の息子であるストロングマシーン・Ｊと組み、王者組と対戦。Ｊが敗れて奪取はならなかったが、今年デビュー５５周年を迎えるレジェンドは、ドラゴンスクリュー、ドラゴンスリーパーなど飛龍殺法で沸かせた。４１年前に藤波は「お前、平田だろ」