俳優の泉ピン子さん（７８）宅からブランド品などを盗んだとして、岐阜県警が近く、元県観光連盟職員の女（６０）（詐欺罪で起訴）を窃盗容疑で逮捕する方針を固めた。捜査関係者によると、女は今年１月までに、静岡県熱海市の泉さん宅からブランド品や宝石などを盗んだ疑い。女と泉さんは１０年ほど前から面識があったという。女は連盟の職員だった２０２３年１１〜１２月、連盟などが協賛するイベントを巡り、岐阜県の男性