政府が今国会に提出する国家情報会議設置法案の全容が３日、判明した。インテリジェンス（情報収集、分析）の司令塔となる同会議の下に「国家情報局」を創設し、外国勢力による偽情報を使った影響工作などへの対処について、分析・評価を担う。同局に、各省庁の情報活動の総合調整機能も付与する。夏頃の発足を目指しており、法案は来週にも閣議決定する予定だ。同会議は首相を議長とし、官房長官や国家公安委員長、法相、外