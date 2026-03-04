J2新潟はオフ明けの3日、新潟・聖籠町のアルビレッジで今季初の練習を行った。第5節でホーム開幕戦となる7日の高知戦で、新潟での初ゴールを狙うのがMF落合陸（26）だ。途中出場した前節の今治戦は積極的な仕掛けから追加点となるPKを獲得。ゴールに迫る場面を増やし続け、ホームのサポーターの前で結果を残す。冷たい雨が降り、気温10度を下回ったアルビレッジでの今季初練習でも、落合のゴールへの熱は冷めない。GKを含めた6