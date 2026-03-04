「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・指定練習日」（３日、琉球ＧＣ＝パー７２）国内女子ゴルフツアー開幕戦となるダイキン・オーキッド・レディース（５日開幕、琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）で、昨年の最終戦・ツアー選手権リコー杯からの連覇を狙う鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が指定練習日の３日、意気込みを口にした。あと８勝で到達する永久シードを大目標に掲げる鈴木。さらにモチベーシ