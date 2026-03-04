安定的な皇位継承に向け、自民党の麻生副総裁と小林政調会長が３日、衆院の森議長と会談し、各党・会派の代表者が参加する全体会議を早期に開催するよう求めたことがわかった。複数の党関係者によると、会談は議長公邸で３０分ほど行われた。麻生、小林両氏は、皇族数の確保は喫緊の課題だとして、今国会中の皇室典範改正を目指す考えを伝えた。また、この日は森氏と衆院の石井副議長も会談し、今後の議論の進め方について意見