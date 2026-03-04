3月4日（水）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市中央区水道町（歩行者妨害）国道266・・・天草市河浦町白木河内（交差点違反） ＜午後＞国道212・・・阿蘇郡小国町宮原（交差点違反・携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自