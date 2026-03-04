◇強化試合侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日京セラＤ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは3日、阪神と対戦した最後の強化試合に5―4で勝利した。森下翔太外野手（25）は7回2死二、三塁の場面で代打出場し、中前へ2点適時打を放った。23年の「アジアプロ野球チャンピオンシップ」、24年の「プレミア12」と、井端弘和監督（50）が率いる日本代表の主要国際大会で勝負強さを示してきた男