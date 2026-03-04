新潟アルビレックスBBは3日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で練習を行った。次節は7日からでホームでの立川2連戦。前節の八王子戦で今年初の同一カード2連勝を決めるなど3連勝で勢いに乗るチームを引っ張るSG浜高康明主将（29）は、武器のディフェンスで得点力のある相手を封じる。10試合連続で途中出場が続くが、持ち味の鋭い守備が光る。「自分は焼き肉屋のガムみたいな役割。すぐに味が薄くなるでしょ？自分の勝負時間は10