［イラン攻撃の衝撃］＜中＞イラン沖のペルシャ湾では、異様な光景が広がっている。無数の船舶が洋上に漂い、３日、その中に日本関係の船舶が４２隻含まれることが確認された。イラン革命防衛隊はペルシャ湾につながるホルムズ海峡を「封鎖した」と明言。極度の緊張感の中で船は動くに動けない。デンマークの海運大手ＡＰモラー・マースクは１日、ホルムズ海峡を航行する船舶の運航を全て停止した。「前例のない原油の供給シ