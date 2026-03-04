アイドルグループ「ＳＫＥ４８」のユニット「ミミフィーユ」が３日、名古屋ダイアモンドホールで２ｎｄライブ「君を見ていたい」を開催。ミミフィーユとしては昨年３月３日以来１年ぶりのライブとなった。倉島杏実（２０）、大村杏（２０）、森本くるみ（１８）、篠原京香（２１）、山村さくら（１９）、杉本りいな（１７）の６人は１曲目の「純情川」から全力パフォーマンス。「Ｄａｒｋｎｅｓｓ」「Ｓｐｅａｋｈｏｎｅｓｔ