流通経済大は３日、サッカー部員が違法薬物を使用した疑いがあることを明らかにし、千葉県内で会見した。部員５人が「大麻と認識したリキッド」の使用を認めたため、危機管理対策本部専門部会を設置し、警察への対応などに当たっているという。部は無期限の活動停止、中野雄二監督は当面の職務停止が決まり、片山直登学長は「このような重大な事態を招き、深くおわび申し上げます」と謝罪した。大学によると、２月上旬に部員の