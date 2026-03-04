3月3日は、“3（み）3（み）”の語呂合わせから｢耳の日｣。そんな耳にまつわる、信じられないトラブルが起きていた。ネットショッピングで水槽のろ過器を購入した人や、バイクのパーツを購入した人に届いたのは、頼んだものとは似ても似つかない「耳栓」だったのだ。8000円の濾過器を買ったのに100円ほどの耳栓が2025年11月、ネットショッピングで水槽のろ過器を購入したという男性。しかし、手元に届いたのは…。“濾過器”購入者