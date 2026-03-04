その決断は吉と出るか――。ＷＢＣ連覇を目指す野球日本代表は３日に大会前最後の強化試合となる阪神戦（京セラ）に臨んだ。この日、井端監督は１番に大谷翔平（３１＝ドジャース）を起用。注目の２番に近藤健介外野手（３２＝ソフトバンク）を並べるオーダーを採用した。近藤は大谷の前後を打てる唯一無二の存在。２日のオリックス戦では１番で起用され、宮崎の壮行試合から４戦連続無安打に終わっていた。試合前、近藤の表