街に彩りが増える春が近づくにつれて、重厚感がある黒からもう少し柔らかな印象に見せてくれる「グレーアイテム」の出番が多くなりそう。そこで今回、編集部は【グローバルワーク】のグレーパンツを使ったおしゃれスタッフさんのコーデに注目しました。無彩色のグレーならではの魅力を活かした旬度の高いスタイリング術からは、ミドル世代が真似したいポイントが見つかるはず！ 寒色を重ねて