巨人は３日、ジャイアンツ球場で全体練習を再開した。二塁での開幕スタメンを目指す浦田俊輔内野手（２３）は左右どちらの足からでも滑り込む“二刀流スライディング”を解禁したことを明かした。走塁の際に利き足にタイミングを合わせることなく、スピードを維持できるメリットがある。二塁での開幕スタメン、そして１軍初盗塁からの量産へ快足をとことん生かしていく。春季キャンプを終えて帰京し、Ｇ球場で再開した１軍練習