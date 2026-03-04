◆ＷＢＣ強化試合オリックス８―３チェコ（３日・サンマリン宮崎）オリックス・古田島成龍投手が、再起への一歩を踏み出した。２５年９月に右肘クリーニング手術を受けた右腕は３日、強化試合・チェコ戦（サンマリン）で実戦復帰。２点リードの３回から２番手で登板し、１回完全、１奪三振の内容を見せた。同年８月１７日のウエスタン・中日戦（ナゴヤ）以来、１９８日ぶりのマウンドを終え「本当に久々だった。いい緊張感で投