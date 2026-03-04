俳優の阿部顕嵐がこのほど、都内で行われた樋口日奈主演のテレビ朝日系連続ドラマ「いま、どこにいるの？〜推しにＧＰＳつけてみた〜」（７日スタート、土曜・深夜０時半）の取材会に出席した。ボーイズグループ「ゴルパス」を推す主人公・明日香（樋口）がメンバーの居場所をスマホのＧＰＳで把握して追いかけると、逆に推しが追いかけてくることに…。ファンとアイドルの関係がねじれて暴走する逆転ストーカー・ミステリーと