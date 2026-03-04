◆ＷＢＣ強化試合阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）バレちゃった！？阪神の新助っ人ルーカスが圧巻デビューだ。最速１５６キロを計測した直球を武器に侍打線をピシャリ。「非常にいい感じで投げることができた。球場の雰囲気に背中を押してもらった感じもして、とても楽しい投球になったよ」。１回無安打無失点の好投を見せた。２点ビハインドの５回に来日初登板。先頭の牧はカウント２―２から１４４キロの高速チ