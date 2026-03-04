俳優の町田啓太（３５）が、４月１１日スタートの日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・後９時）に主演することが３日、分かった。さまざまな事情で学校に行けない、行きたくない子どもたちの居場所となる「フリースクール」を舞台に、スタッフと子どもたちが希望を見いだすオリジナル・ヒューマンドラマ。女優の松本穂香（２９）が共演する。町田はフリースクール「ユカナイ」の教室長・浮田タツキ役。