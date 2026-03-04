◆ＷＢＣ強化試合オリックス５―８日本（３日・京セラドーム大阪）オリックス・平野佳寿投手（４１）が３日、ＷＢＣ日本代表の連続世界一を願った。準決勝で敗退した１７年大会に初出場し、リリーフで６試合に登板した大ベテラン。「もう応援するしかないので、頑張ってほしい。それ（世界一）しかない。強い日本を見せてもらいたいと思います」と、力いっぱいのエールを送った。井端ジャパンでは、オリックスで関わりの深い