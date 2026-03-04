◆ＷＢＣ強化試合オリックス５―８韓国（３日・京セラドーム大阪）打線にメジャー組４人をそろえる韓国が攻撃力を仕上げ、臨戦態勢に入った。最後の強化試合は、３本塁打を含む１０安打８得点。柳志荽（リュ・ジヒョン）監督（５４）は「心残りは何もない。全ての準備は終わった。あとは東京でしっかり戦うだけ」と、充実感あふれる笑顔を見せた。２回に一挙６点。２点を先制し、なおも２死一、三塁から１番・金倒永（