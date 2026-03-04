俳優・町田啓太が、日本テレビ系4月期土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日スタート、毎週土曜後9：00）の主演を務めることが4日、発表された。不登校の子どもたちの居場所“フリースクール”が舞台の物語となり、町田は“激甘”なフリースクールスタッフ・浮田タツキを熱演。松本穂香がまじめすぎる元中学校教師のスタッフ・青峰しずく役として共演する。【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太本