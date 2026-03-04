韓国の「ＢＩＧＨＩＴＭＵＳＩＣ」は４日、世界的人気グループ「ＢＴＳ」が３月２０日にメンバー７人“完全体”でリリースするカムバックアルバム「アリラン」の楽曲リストを発表した。ＢＴＳ公式インスタグラムに「ＢＴＳ’ＡＲＩＲＡＮＧ’Ｔｒａｃｋｌｉｓｔ」と記し、全１４曲名とそれに関わったプロデューサーやメンバーらの名前も記載された画像をアップした。中でも「ＳＷＩＭ」という曲のみ色違いで紹介されてお