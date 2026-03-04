2015年に千葉県内の寺や神社の建物に油をかけたとして逮捕状が出ていたアメリカ在住の日本人の男の身柄がアメリカから引き渡され、建造物損壊の疑いで逮捕されました。捜査関係者によりますと、逮捕されたのはキリスト教系宗教団体の創立者でニューヨークに住む、医師の金山昌秀容疑者（63）です。「建造物損壊で逮捕状が出てますが、その件についてどうお考えですか…」千葉県警は、2015年に成田山新勝寺と香取神宮の建物に油のよ