2015年に千葉県内の寺や神社の建物に油をかけたとして千葉県警が逮捕状を取っていたアメリカ在住の日本人の男の身柄が、アメリカから引き渡されました。警察は、男を建造物損壊の疑いで逮捕しました。捜査関係者によりますと、逮捕されたのはキリスト教系宗教団体の創立者でニューヨークに住む医師の金山昌秀容疑者（63）です。千葉県警は、2015年に成田山新勝寺と香取神宮の建物に油のような液体をかけたとして金山容疑者の逮捕状