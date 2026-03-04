バイエルンの日本代表DF伊藤洋輝が再び負傷した。クラブの発表によれば、右ハムストリングの肉離れで、当面の間、欠場を余儀なくされるという。26歳のサムライ戦士はバイエルンに加入以降、中足骨骨折の怪我に苦しみ、１年目はブンデスリーガで６試合しかピッチに立てなかった。昨年11月にようやく戦線復帰したなか、またも離脱となってしまった。今回は重傷でないようだが、３月の日本代表復帰が期待されていただけに、心配な