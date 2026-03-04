女子ゴルフの開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースは5日から沖縄・琉球GCで開催され、那覇市出身のルーキー吉崎は「デビュー戦を地元沖縄で迎えられるのは特別。楽しみ」と笑顔で話した。QTランク149位で、出場試合が限られアマ時代からプレーしてきた今大会も推薦で出場権を得た。オフはトレーニングに時間を割き、ツアーで戦うための体づくりを行ってきた。「6月のリランキングを突破して後半戦しっかり出場できるよう