【輝け注目ルーキー（2）】逆境を乗り越えたド根性娘がツアーに挑む。藤本愛菜（19＝ヤマエグループHD）は「まずシード権獲得と初優勝。そしてメジャー優勝を目指して頑張ります」と宣言した。国体優勝、日本女子アマ2位など実績を残し、ナショナルチームで活躍した逸材も初のプロテストは不合格。「体づくりもショット力もまだまだ。準備不足だった」と教訓を胸にトレーニングや練習に取り組んだ。タイヤを使う20種類以上のメ