女子ゴルフの開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースは5日から沖縄・琉球GCで開催され、昨季途中からケガで欠場していた小祝さくらが復帰戦に臨む。3日に練習ラウンドを行い「間に合って良かった。今のベストのゴルフができたら」と意気込みを語った。昨年7月に左手首痛を発症。9月に手術を受け、12月から軽い練習を始めた。コースを回ったのは今年1月中旬からのハワイ合宿で「最初は（打つことに）怖さもあって30％だった