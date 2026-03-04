NY株式3日（NY時間14:03）（日本時間04:03） ダウ平均48560.93（-343.85-0.70%） ナスダック22557.26（-191.60-0.84%） CME日経平均先物55260（大証終比：-890-1.61%） 欧州株式3日終値 英FT100 10484.13（-295.98-2.75%） 独DAX 23790.65（-847.35-3.44%） 仏CAC40 8103.84（-290.48-3.46%） 米国債利回り 2年債 3.498（+0.023） 10年債 4.050（+0.015） 30年債 4.69