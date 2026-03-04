ボートレース児島のG1「児島キングカップ」（開設73周年記念競走）は3日目を迎える。注目は12Rだ。2日目12Rドリーム戦は見せ場なく終わった西山だがインなら話は別。「スタートはよく見えている」と話しているように、足は普通でも鋭発が期待できる。先マイを決めて押し切りへ。実戦気配で上回る山田が2コース自在戦で逆転を狙う。カド位置になる茅原だが、今のところは伸びて行く雰囲気がない。整備でどこまで立て直してくる