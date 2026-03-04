2月のG1江戸川70周年記念は静岡支部のホープ・板橋侑我が優勝。水面が荒れた予選や準優勝戦とは打って変わって穏やかな水面となった中、豪快な5コース捲り。このシーンを見て、参戦メンバーに佐藤大佑（35＝東京）がいないことを寂しく思った。それは前々回の江戸川68周年、昨年10月のG2江戸川634杯モーターボート大賞で優出している佐藤も感じていた。「今期は伸びを求める調整にこだわるのをやめました。エンジンによっては