自民党の小林政調会長はきのう、政府のインテリジェンス能力の強化に向け「国家情報局」の創設などを柱とした提言を高市総理に提出しました。高市総理「情報力を強くすることは、外交力を強化することにも、国防力を強化することにも、経済力を強化することにも、あらゆる国力に繋がっていく」自民党の小林政調会長らは、きのう午後、総理官邸を訪れ、高市総理に政府の情報収集・分析機能の強化に向けた党の提言を提出しました。提