女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは、５日に沖縄・琉球ＧＣで初日を迎える。昨年のプロテストで現役高校生ながらトップ合格を果たした伊藤愛華（明治安田）が３日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じ、プロ１年目の抱負を語った。名門・埼玉栄高で主将を務めた注目株が「ルーキーイヤーで初優勝」「五輪出場」「有名になる」と３つの誓いを立てた。（取材・構成＝星野浩司）４歳でゴルフを始