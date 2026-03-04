イランをめぐる軍事衝突の影響で、中東では民間施設への被害も報告されています。交通への影響も続いていて、ドバイの主要空港では運航に乱れが出ているほか、現在も状況は流動的です。こうした中、ドバイに住む日本人女性が現地の状況を語りました。女性は、ドバイの人工島「パーム・ジュメイラ」に住んでいて、2月28日の午後、上空から爆撃音のような音が聞こえ始めたといいます。夜にベランダに出たところ、数百メートル先の大