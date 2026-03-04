北海道・知床沖で起きた遊覧船沈没事故で、桂田精一被告の裁判は３月３日、検察側の被告人質問が行われました。桂田被告は終始あいまいな受け答えで、「記憶にない」と繰り返しました。（乗客家族）「桂田被告らしく『記憶にございません』とかしどろもどろで、ちゃんとしたことを答えてくれない。だから辛いですね」裁判を傍聴する乗客家族は憤りを隠せません。その理由は、被告人質問で桂田被告が「記憶にない」と繰り返し発言す