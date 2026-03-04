俳優の矢本悠馬（35）が3日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」(火曜後9・00）に出演。20代中盤の時に渋谷で一緒にボウリングをしていた人気俳優を明かした。今回は「思い出の味はどれだ?ぶりグルメ」と題して放送され、ゲストに矢本と中川大志の2人が出演した。同企画はゲストの2人が数年ぶりの思い出のグルメを堪能するが、1品だけ初めてのグルメがあり、華大千鳥メンバーが初見グルメを見極める。